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استهداف معسكر للقوات الامريكية في العراق بـ18 صاوخاً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:55 - 14 مارس 2020
قوات أمريكية في العراق قوات أمريكية في العراق
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قال مصدر أمني عراقي أن معسكر التاجي قرب بغداد تعرض اليوم السبت 14/3/2020 لقصف بصواريخ كاتيوشا وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع.

وقال المصدر إن "صواريخ كاتيوشا سقطت اليوم على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر أمنية عراقية، أن أكثر من 18 صوارخاً أصابت المعسكر الذي يضم قوات من التحالف الدولي، الذي قتل فيه الأربعاء الماضي عسكريان أمريكيان اثنان وواحد بريطاني جراء استهدافه بقصف مماثل حملت واشنطن إيران وحلفاءها المسؤولية عنه، فيما نفت طهران هذه الاتهامات.

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