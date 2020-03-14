بينهم الشوبكي وسعدات.. سبعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن الأسير اللواء فؤاد الشوبكي، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات وخمسة أسرى يدخلون اليوم 14 من مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال.

الأسير أحمد سعدات (66 عامًا) هو الأمين العام الحالي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومعتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن 30 عامًا، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال؛ ومعظم أفراد عائلته محرومون من الزيارة منذ تاريخ اعتقاله.

والأسير اللواء فؤاد الشوبكي (78 عاماً) شيخ الأسرى الفلسطينيين وأكبر الأسرى سناً في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن 20 عاماً، ويعاني من أوضاع صحية صعبة تفاقمت جراء الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها في الأسر.

تم اختطاف الأسير سعدات من قبل مخابرات السلطة الفلسطينية واحتجازه في مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى أن قامت قوات الاحتلال بمحاصرة المقر والمطالبة بتسليمها سعدات وأربعة من رفاقه تتهمهم بالوقوف وراء اغتيال وزير السياحة الصهيوني رحبعام زئيفي، وتم عقد صفقة لفك الحصار عن مقر عرفات تم بناءً عليها سُجن سعدات ورفاقه في سجن أريحا الفلسطيني تحت حراسة رجال أمن أمريكيين وبريطانيين.

في 14 مارس 2006 انسحب المراقبين الأمريكيين والبريطانيين من سجن أريحا، وبعد خمس دقائق دخلت قوة عسكرية صهيونية إلى مدينة أريحا حاصرت السجن وبدأت بهدم أجزاء منه، وبعد حصار دام 12 ساعة تم إلقاء القبض على سعدات ورفاقه من سجن أريحا على مرأى ومسمع من العالم.

كما دخل خمسة أسرى آخرين اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال وهم:

من مدينة رام الله/

الأسير جمعة مصطفى محمد صباح (38 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون.

ومن الخليل/

الأسير ياسر أيوب عبد الفتاح عصفور المعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وأمضى 14 عامًا في السجون.

ومن بيت لحم/

الأسير أحمد محمد عبد عودة (29 عامًا) المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى عشرة أعوام في السجون.

ومن قطاع غزة/

الأسير إبراهيم عبد المنعم إبراهيم أبو عرام من رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير علي عويضة سليم أبو خوصة (38 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.