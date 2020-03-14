لجنة الأسرى تقرر تعليق الاعتصام الأسبوعي بسبب فيروس كورونا

قررت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم السبت، تعليق الاعتصام الأسبوعي (مؤقتًا) لأهالي الأسرى عند مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وقالت لجنة الأسرى في بيان لها، "إنّ قرار تعليق الاعتصام مؤقتا بوم الإثنين المقبل الموافق 16 / 3 / 2020 جاء في إطار الجهود الوطنية في الحفاظ على سلامة أهالي الأسرى والمعتصمين في ظل انتشار فايروس كورونا".

وأضافت، أن الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى هو انجاز وطني وسيعود إلى طبيعته وديمومته بعد انتهاء أزمة فايروس كورونا مباشرة.

وشدّدت اللجنة، على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والإنسانية في توفير الحماية اللازمة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واوضحت، أنه يستدعي تشكيل لجان طبية مختصة للاطلاع على أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم ما يلزم من علاج وخدمات خاصة في ظل سياسة الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمدة.

ودعت لجنة الأسرى، اللجنة الدولية والمجتمع الدولي والإنساني بالشروع فورًا لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إصابة الأسرى بفيروس كورونا.