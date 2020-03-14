نصائح وقائية أثناء فترة العزل المنزلي لمنع انتقال "فيروس كورونا"

قدم أطباء عدة نصائح وإرشادات وقائية للأشخاص أثناء فترة العزل المنزلي لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد بين الاشخاص.

ووفق لموقع (HSE.ie)، فإن الارشادات الوقائية تلزم الأشخاص المخالطين للحالات المصابة من كورونا، اتباعها أثناء فترة العزل لمدة 14 يوماً، تجنبًا لنقل العدوى، والنصائح هي:

. ضرورة عدم خروج الشخص المنعزل لمدة 14 يومًا.

. المحافظة على مكان العزل مغلقًا ومرتبًا ونظيفًا وجيد التهوية.

. تجنب زيارة الشخص المنعزل.

. تجنب الأنشطة والانتقال من مكان العزل إلى مكان آخر.

. تقديم الخدمة للشخص المنعزل، شريطة ان يكون المقدم ذوو مناعة قوية.

. غسل اليدين بشكل صحيح ومتكرر لمدة 20 ثانية.

. ارتداد كمامة تناسب الوجه.

. تغطية الانف والفم بالمنديل عند السعال وإلقاؤها في المهملات لمنع انتقال العدوى للآخرين.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت عن إصابة أكثر من 132 ألف حالة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، وارتفاع عدد الوفيات لأكثر من 5 آلاف وفاة.

عددا من الإرشادات الوقائية للأشخاص المخالطين للحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (covid-19)، وتتمثل بالعزل لمدة 14 يوما، وغيرها من الأمور نستعرضها في الإنفوغراف التالي:



