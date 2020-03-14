حصيلة منخفض "التنين: وفاة طفلين وتطاير ألواح زينقو وأشجار وحرائق

توفي طفلان، فيما أصيب آخران بجراح خطيرة، جراء المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد منذ الخميس الماضي، فيما نفذت أجهزة الدفاع المدني أكثر من 160 مهمة، تمثلت في تطاير ألواح زينقو وأشجار ويافطات واشتعال حرائق.

فقد توفي أمس الجمعة، الطفل محمود عبد الرحيم بربخ (15عامًا) من سكان منطقة معن شرقي خان يونس، جراء سقوط برميل مياه على سطح منزلهم المسقوف بالأسبست.

كما توفيت أول أمس الخميس، توفيت الطفلة دعاء عاطف أبو شمالة (7 أعوام)، وأُصيب شقيقها وشقيقتها (10 اعوام) التي وصفت حالتها بانها خطيرة، جراء سقوط "برميل مياه" عليهم في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بفعل الرياح القوية.

من جهتها، نفذت أجهزة الدفاع المدني في محافظات قطاع عزة خلال المنخفض الحالي من عصر الخميس حتى صباح اليوم السبت 161 مهمة، فيما تصدرت مدينة رفح أكثر المناطق تنفيذا للمهام.

وبينت أن المهمات تتمثل في:

تطاير ألواح زينجو 115

إزالة أشجار سقطت 19

إزالة أعمدة ويافطات 9

إطفاء حرائق 6

تأمين جدران وطاقة شمسية آيلة للسقوط 3

إزالة براميل مياه 2

تأمين سقوط اسبست وأسطح منازل 2

شفط مياه من منازل 2

حوادث سير 1

إصابة إطفائي أثناء عمله 2

فيما توزعت هذه المهام في المحافظات كالتالي

محافظة الشمال 24 مهمة

محافظة غزة 25 مهمة

محافظة الوسطى 26 مهام

محافظة خانيونس 27 مهمة

محافظة رفح 59 مهمة