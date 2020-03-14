أصغر مريض بكورونا في العالم ..طفل وُلد وهو مصاب بالفيروس

أعلن الاطباء البريطانيون عن إصابة طفل حديث الولادة بفيروس كورونا ، ليكون أصغر مصاب بكورونا حول العالم.

تساؤلات لدى الأطباء إذا ما كان الرضيع قد انتقل إليه الفيروس عندما كان في بطن أمه، التي تأكدت إصابتها بالفيروس أيضا، أم إنه أصيب بعد ولادته مباشرة.

صحيفة الصن البريطانية قالت ان الطفل وأمه يخضعان للعلاج في مستشفىيين منفصلين بلندن بعد نقل الأم للمستشفى قبل أيام بعد الاشتباه بإصابتها بالتهاب رئوي.

وأُخذت عينات من الأم لإجراء فحص خاص بفيروس كورونا، لكن النتيجة التي أكدت إصابتها؛ لم تظهر إلا بعد أن وضعت حملها. كما أجري فحص للطفل بعد دقائق من ولادته، قبل نقله لمستشفى آخر لمتابعة حالته.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في بريطانيا إلى 798 حالة، وبلغ عدد الوفيات في إنكلترا 10 وفيات، إضافة إلى واحدة في أسكتلندا. وحالات الإصابة المكتشفة هي من بين نحو 33 ألف فحص تم إجراؤه حتى الآن.