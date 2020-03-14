أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 14/3/2020، تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية رغم الأجواء الماطرة والرياح.

ونوهت الإدارة، إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح ، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل".

وتمنت، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

ولم يسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط لم ينتج عنه أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.