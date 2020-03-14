ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 14/3/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:06 - 14 مارس 2020
حالة الطرق في قطاع غزة حالة الطرق في قطاع غزة
جوال
مشاركة

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 14/3/2020، تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية رغم الأجواء الماطرة والرياح.

ونوهت الإدارة، إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح ، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل".

وتمنت، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

ولم يسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط لم ينتج عنه أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات