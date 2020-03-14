الصين كانت تعلم بفيروس "كورونا" قبل شهر من الإعلان عن المرض

ظهرت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تسع حالات إصابة بالفيروس الغامض في الصين ، أربعة رجال وخمس نساء، ولم يتم اعتبار أياً من هذه الحالات ” المريض صفر”، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى أول مريض ينقل العدوى

تقارير جديدة صادرة من بكين أشارت إلى أنه يمكن تتبع أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا إلى منتصف نوفمبر، قبل شهر من ادعاء الحكومة الصينية أنها على علم بذلك.

صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أكدت من الوثائق الحكومية أن أول إصابة تم الإعلان عنها للفيروس كانت في 17 نوفمبر، حيث يعتقد العلماء أن شخصاً يبلغ من العمر 55 عاماً من مقاطعة هوبي في وسط الصين، يمكن أن يكون “المريض صفر” على الرغم من عدم تأكيد ذلك.

وبينت الوثائق أنه تم الإبلاغ عن حالة جديدة إلى خمس حالات، كل يوم بعد 17 نوفمبر، وبحلول 15 ديسمبر/ كانون الأول، ارتفع عدد الإصابات إلى 27 ، وبعد خمسة أيام، وصل العدد إلى 60، حسبما ذكرت الصحيفة.

تشانغ جيشيان، وهو طبيب صيني من مستشفى مقاطعة هوبي للطب الصيني الغربي في الـ27 ديسمبر/كانون الأول ، اخبر السلطات الصحية أن المرض الغريب الذي يشبه الالتهاب الرئوي الذي يصيب الناس، كان في الواقع ناتجاً عن فيروس تاجي جديد، وبعد ذلك بثلاثة أيام، قفز عدد الحالات المؤكدة إلى 266، وبعد 24 ساعة، ارتفع العدد إلى 381.

ووفقا لموقع منظمة الصحة العالمية، كانت أول حالة مؤكدة للفيروس في 8 ديسمبر، ومع ذلك، نشرت المجلة الطبية “لانسيت” تقريراً عن أطباء من الصين عالجوا أحد المصابين في 1 ديسمبر.