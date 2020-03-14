مطالبات لليونان بإخلاء مخيمات المهاجرين بسبب كورونا

تتصاعد المخاوف، على المهاجرين في المخيمات المكدسة في اليونان، نتيجة تصاعد خطر وباء فيروس "كورونا" الذي ينتشر بسرعة بين أناس يعيشون أوضاعاً مزرية.

وقد طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" اليونان على القيام بإجلاء فوري للمهاجرين، خاصةً مع إعلان أول حالة وفاة بالفيروس، في مدينة باتراس غرب البلاد.

وأكدت السلطات اليونانية وجود 117 حالة إصابة بالفيروس، ومن بينهم حالة واحدة في جزيرة ليسبوس التي يقع فيها مخيم موريا للاجئين.

وقالت المنظمة الخيرية المعنية بالمساعدات الطبية: "يجب أن نكون واقعيين، سيكون من المستحيل احتواء تفشي الفيروس في مخيمات تشهد أوضاعا كهذه"، مضيفة أنها لم ترصد حتى الآن وجود أي خطة للطوارئ حال تفشي الفيروس.

ويعيش أكثر من 40 ألفا من طالبي اللجوء في تلك المخيمات التي تستضيف على خمس جزر يونانية أعدادا تفوق بكثير طاقاتها الاستيعابية.

ولم تحدد المنظمة الأماكن البديلة التي تقترح على السلطات اليونانية نقل المهاجرين إليها، لكنها شددت على أن اليونان والاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذا خطوات سريعة لتفادي وقوع كارثة.

وبالرغم من أن مخيم موريا أنشئ على جزيرة ليسبوس ليستوعب 3000 لاجئ، إلا أنه يؤوي فعليا على الأقل خمسة أضعاف هذا العدد. وتقول المنظمة إنه في بعض المناطق في المخيم يتشارك نحو 1300 شخص صنبور مياه واحدا دون أن تتوفر لديهم أدوات التنظيف كالصابون.

ويسعى عشرات الآلاف من المهاجرين لعبور الحدود البرية والبحرية من تركيا إلى داخل الأراضي اليونانية، بعد أسبوعين من إعلان أنقرة أنها لن تمنعهم من عبور الحدود حسب اتفاق أبرم عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي ينص على تلقي أنقرة مساعدات مقابل إبقائها على المهاجرين داخل أراضيها.