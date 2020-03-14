توقعات بوفاة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة بسبب كورونا

توقع خبراء امريكيون، اليوم السبت، وفاة وإصابة ملايين الاشخاص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية في غضون الأشهر المقبلة.

ووفق موقع اسبوتنيك، أن عدد المصابين قد يصل من 160 مليون شخص إلى 214 مليون شخص، ووفاة 200 ألف إلى 1.7 مليون من المصابين.

وأوضح الموقع، ان مستشفيات الولايات المتحدة يمكنها ان تستقبل 925 ألف شخص، في حين تستدعي الضرورة لنقل 2.4 مليون إلى 21 مليون شخص إلى المستشفيات.

يشار إلى ان منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الجمعة، إصابة أزيد من 132 ألف حالة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 5 آلاف وفاة، في 123 دولة معظمهم في الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.