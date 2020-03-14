أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم 14/3/2020: الدولار يصعد

مازالت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 14/3/2020 تتعافى قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين، على خلفية انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 12/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.5400 دولار/ شيكل

4.9754 دينار / شيكل

3.9294 يورو/ شيكل

0.7065 دولار / دينار

1.1100 يورو/ دينار

بیع

3.6200 دولار/ شيكل

5.1238 دينار / شيكل

4.1630 يورو/ شيكل

0.7115 دولار / دينار

1.1500 يورو/ دينار