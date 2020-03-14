أمريكا تعلن حالة طوارئ وطنية .. ماذا يعني ذلك..؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ على مستوى الولايات المتحدة كاملة، تزامناً مع تفشي فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في عدة ولايات أميركية.

ويتساءل الكثيرون حول ما يعنيه القرار الأمريكي وانعكاساته على مجريات الحياة فيها.

يمكن إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة الأميركية باللجوء إلى قانونين، الأول "قانون الطوارئ الوطني لعام 1976" والآخر قانون "ستافورد".

ويمنح "قانون الطوارئ الوطني 1976" الرئيس صلاحية إعلان حالة الطوارئ على مستوى وطني في حال توفر تفاصيل إجرائية معينة، قبل استخدام القانون.

واستخدم ترامب "قانون الطوارئ الوطني لعام 1976" لتخصيص ميزانية من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

لكن في هذا الإعلان الأخير لجأ ترامب إلى قانون "ستافورد" لعام 1988، الذي يمنح "الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ" الصلاحيات لمساندة الولايات والحكومات المحلية في حالات "الكوارث الطبيعية"، وتنسيق استجابة الأمة.

ما الذي يعنيه ذلك؟

إعلان حالة طوارئ وطنية سيسمح للولايات المطالبة بتغطية ما يقارب75 في المئة من التكاليف المرتبطة بحالات الطوارئ، مثل العاملين في القطاع الطبي والاختبارات والمعدات الطبية واللقاحات، من الحكومة الفيدرالية مباشرة، كما أنها ستتلقى دعما لتغطية ما تبقى من التكاليف (25 في المئة) من الولايات مباشرة

وقال ترامب إنه سيمنح وزير الصحة "صلاحيات كبيرة" لتجاوز أي محددات قانونية، كي يحصل الأطباء وتحظى المستشفيات بـ "أقصى درجات المرونة"في الاستجابة لفيروس كورونا المستجد واحتوائه وتوفير الرعاية الطبية للمصابين بمرض "كوفيد-19".

ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ نيوز" فإن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين دعوا ترامب إلى تفعيل قانون "ستافورد" وغيره في سبيل ضخ 42 مليار دولار، كمساعدات لمختلف الولايات من خلال "صندوق المساعدات في حالات الكوارث".

من جهته، قال ترامب، الجمعة، إن الإعلان عن حالة الطوارئ سيفتح المجال أمام استخدام 50 مليار دولار، كي تتمكن الولايات من محاربة المرض.

متى يتم إعلان الطوارئ؟

تعلن حالة الطوارئ عندما يلمس المسؤولون وجود حاجة ماسة للتصرف بشكل فوري، في حالات مختلفة كالكوارث الطبيعية التي تخلف أعدادا مهولة من الأشخاص بحاجة للمساعدة والإنقاذ، أو تشكل خطرا على مجتمع بأكمله، كبعض الاعتداءات العنيفة.

وبموجب حالة الطوارئ، يفوض المسؤولون للمباشرة بمساندة المجتمعات المتضررة وتوفير كافة الموارد اللازمة لكل من يحتاجها.

وتختلف الأوبئة عن الكوارث الطبيعية، كالزلازل والأعاصير، بقدرتها على التنقل والانتشار بين مناطق جغرافية مختلفة، ما يتطلب مستويات أعلى من التنسيق ما بين المؤسسات الوطنية.