طقس فلسطين 14/3/2020: المنخفض الجوي ينتهي اليوم ويعود الثلاثاء

يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة لذا يبقى الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع اخرعلى درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم عاصفا وباردا الى شديد البرودة ومغبراً احياناً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خطر:

1- تدني مدى الرؤيا الافقية.

2- خطر التزحلق على الطرقات.