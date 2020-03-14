السيد نصرالله: حزب الله يعلن تسخير قدراته كافة في معركة مواجهة فيروس كورونا

أعلن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، أن كوادر حزبه الطبية والصحية والمؤسساتية والمالية في خدمة الحكومة ووزارة الصحة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا في لبنان.



وفي كلمة متلفزة له حول آخر المستجدات، قال السيد نصرالله أن "الأطقم الطبية والإسعافية هم في الخط الأمامي وأتمنى على الحكومة أن تنظر بشكل إستثنائي لدعم طاقم مستشفى بيروت الحكومي وأي صرف يجب أن يؤجل لصالحهم ويجب التفكير بهدية إضافية لأن حجم المخاطرة والضغط أكبر من الظروف العادية".



وأضاف أنه "نضع كل إمكانياتنا وكادرنا الطبي والصحي وطاقتنا البشرية ومؤسساتنا وإمكانياتنا المادية في تصرف الحكومة ووزارة الصحة".

أكد السيد نصر الله "يجب وقف التجمعات واللقاءت والانعزال والحجر المنزلي، الا من إضطر الى الخروج من المنزل، فهذا المرض خطر جدا ولكن مواجهته سهلة، فعلينا اخذ الاحتياطات من كورونا وكأننا نعيش حالة حرب".



أضاف السيد نصرالله إنه "يجب تعطيل كل الانشطة الثقافية والاجتماعية و الدينية والسياسية ومناسبات ذكريات السنوية للشهداء يجب ايقاف التجمعات واللقاءات والحسينيات، فإذا وصل شهيد فعلينا الحد الادنى من التشييع الممكن".



وتابع "لا تجمعات، ولا خروج الا عند الضرورة، لا سهرات في القرية، بل نجلس في منازلنا".

ووصف الأمين العام لحزب الله، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أكبر كاذب في معركة كورونا،" مشيراً إلى أن "مسألة الشفافية والصدق اليوم هي مشكلة كبيرة في العالم".



وقال السيد نصرالله أن "أهم نقطة بالتدابير المتخذة للحدّ من انتشار كورونا البقاء في المنزل ببساطة والخروج عند الضرورة ويُمكن الصلاة في المنزل ولا تقول أنك ضجرت واعتبر نفسك بحالة حرب".



وأضاف أنه "من المعيب ما يقوم به الإعلام الخليجي من الشماتة بإصابة قيادات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكورونا وإصابة هؤلاء القادة في ايران مع شعبهم خلال تصديهم للفيروس".