كيف تعقم هاتفك الذكي من الجراثيم؟

قدمت شركة آبل للهواتف الذكية مجموعة من الارشادات الوقائية حول كيفية الحفاظ على جهاز آيفون والأجهزة الالكترونية الأخرى خالية ونظيفة من الجراثيم في ظل الارشادات الطبية المتواصلة حول إجراءات الوقاية والسلامة من وباء كورونا القاتل.

وطالبت شركة آبل جميع مستخدميها بمسح المنتج كاملًا بالكحول لتحقيق الأمن والسلامة وقتل الجراثيم.

العديد من الدراسات أظهرت أن الهواتف الذكية تشكل أرضا خصبة للجراثيم وغيرها من مسببات الأمراض، مما يجعل من المهم الحفاظ عليها نظيفة.

الكثير من الناس يخشون استخدام الكحول لمسح الهواتف الذكية معتقدين بأن ذلك قد يتلف الهواتف، لكن شركة آبل طمأنت مستخدميها بأن استخدام 70% من الكحول أو مناديل التطهير لن تتلف منتجاتها.

واشترطت أبل أن يتم مسح الأسطح الصلبة وغير المسامية لمنتج أبل بلطف، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى حتى لا تتلف أو يصيبها عطل.

كما أوصت الشركة بأن تقوم بإيقاف تشغيل الجهاز أولاً وتجنب استخدام مواد التبييض أو إغراق الجهاز في مواد التنظيف والسماح بدخول الرطوبة إلى أي فتحة من الجهاز.

أحد ممثلي غوغل أكد أنه من المقبول استخدام مناديل التطهير على أجهزة الشركة بما في ذلك هاتف Pixel الذكي، دون خوف من التسبب في ضرر.

ردود شركة آبل وشركة غوغل كانت بناءً على دعوات من قبل مستخدمي منتجات الشركتين، فيما أرسل مستخدمي منتجات سامسونج طلبًا للشركة بهدف التأكيد على استخدام المناديل المطهرة والكحول على أجهزتها، لكن الشركة لم ترد بعد.

كما تلاحظ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن المطهرات التي تحتوي على 60٪ من الكحول على الأقل أثبتت فعاليتها في القضاء على الجراثيم.