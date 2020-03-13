5 طرق لتحمي نفسك من وباء كورونا في أماكن العمل

نشرت هيئات الصحة الروسية مجموعة من الإرشادات العامة لتفادي الإصابة بوباء كورونا القاتل (كوفيد-19) في أماكن العمل المختلفة.

أولًا: نشرت الهيئة طرق الوقاية أثناء الذهاب إلى العمل وشملت طريقتين على النحو التالي:

أ- ضرورة غسل اليدين قبل مغادرة المنزل وإجراء تعقيم للهاتف الخلوي وتجنب لمس أزرار المصعد وبقية الأدوات الشخصية كالمفتاح

ب- التقليل قدر الإمكان من الاعتماد على وسائط المواصلات العامة وتجنب مناطق الازدحام

ثانيًا نشرت الهيئة طرق الوقاية من وباء كورونا في مكان العمل وهي على النحو التالي:

أ- على رب العمل (في أحسن الأحوال) تأمين ماسحات حرارية بمقدورها قياس درجة حرارة الموظفين عند وصولهم إلى العمل.

ب- الإشراف على تنظيف الأسطح من منضدات ولوحات كتابية بمواد مطهرة من الجراثيم

ج- يجب على رب العمل تأمين عملية تنظيف دورية لأرض المكاتب والحصول على تهوية دائمة.

د- تجنب تناول الطعام على طاولة العمل، بل في غرفة الطعام الخاصة بالشركة واستعمال الأواني الورقية والملاعق والبلاستيكية

ثالثًا: دعت الهيئة العاملين بالتفكير بطرق ممكنة لممارسة الوظائف المناطة بالعامل من المنزل وإرسالها للعمل في حال اضطرت الظروف الصحية في البلاد.

رابعًا: إرسال أي موظف تظهر عليه أعراض الإنفلونزا العادية للبيت ومتابعة حالته الصحية ليتم فيما بعد طلب سيارة الإسعاف الطبية في حال ساءت الحالة.

خامسًا: ضرورة امتثال الموظفين لأي قيود محلية مفروضة على السفر أو التنقل أو التجمعات الكبيرة.