ترامب يعلن حالة الطوارئ في أمريكا لمواجهة وباء كورونا

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مساء اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، ضمن إجراءات الوقاية لمواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد.

وقال ترامب في كلمة مباشرة بالبيت الأبيض: "إنه فتح تمويلا بقيمة 50 مليار دولار لرفد المناطق المحتاجة، وأن إعلان حالة الطوارئ يعطي السلطات الصحية صلاحيات واسعة لمكافحة انتشار الوباء".

وأكد ترامب بان بلاده تعمل بصورة جادة في مواجهة الوباء، وأن السلطات لن تدخر جهدا في مواجهة الأزمة الراهنة.

وقرر ترامب اغلاق الحدود وتعليق دخول الأوروبيين لمدة 30 يومًا اعتبارًا من يوم الأربعاء خشية من وباء كورونا.

وأوضح أن بلاده ستجري فحص لنحو 4 ملايين شخص على الحدود ومواصلة المشاورات مع شركات صناعة الأدوية، لتسريع الفحوص للكشف عن الوباء.

وارتفع عدد المصابين بوباء كورونا في أمريكا إلى 1678 حالة فيما بلغ عدد الوفيات في البلاد 41 حالة.

وأشارت مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة، إلى أن عدد الإصابات ارتفع بـ414 حالة بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة".

وسجلت الإصابات في 46 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا التي تقع فيها العاصمة واشنطن.

وباء كورونا

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أكد اليوم الجمعة أن أوروبا أصبحت اليوم الجمعة بؤرة تفشي وباء كورونا نظرًا لكثرة الإصابات بشكل كبير جدًا.

وأعربت المنظمة العالمية عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل أكبر مما هو عليه اليوم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.