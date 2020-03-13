هل أصيب محمد صلاح بوباء كورونا؟

انتشرت حالة واسعة من القلق والخوف في عالم كرة القدم من إمكانية انتقال عدوى وباء كورونا القاتل إلى الدولي المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ورفاقه في الفريق.

وجاءت حالة القلق والخوف بعد الإعلان الرسمي من أن نادي بورنموث الإنجليزي، وضع حارس مرماه أرتور يوروك و4 مدربين من الجهاز الفني في العزل، بعد ظهور أعراض وباء "كورونا" عليهم وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

وأوضح نادي بورنموث، وضع حارس المرمى والمدربين الـ4 في العزل هو اجراء احترازي، لاسيما وأن الفحوصات الطبية لم تثبت اصابتهم بالوباء، مؤكدًا بانه يراقب عن قرب اتتخاذ القرارات المناسبة تجاه الموظفين والجماهير.

يذكر أن نادي بورنموث واجه ليفربول يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي، وانتهت المباراة بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل ثنائية ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

وتعمد اللاعبون في بداية المباراة عدم مصافحة بعضهم البعض ضمن إجراءات الوقاية، إلا أن في أحد مقاطع الفيديو يظهر النجم محمد صلاح وهو يصافح حارس مرمى بورنموث، الذي أعلن لاحقا إصابته بأعراض وباء كورونا.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان من ليفربول أو محمد صلاح أو السلطات البريطانية، لإيضاح إن كان سيتم إجراء اختبارات للفيروس للاعبي ليفربول أو محمد صلاح من عدمه.

وكان النادي الإنجليزي علق جميع مباريات كرة القدم في البلاد حتى يوم 4 أبريل/ نيسان المقبل، بسبب الوباء.