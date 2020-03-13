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إيران تقدم نصيحة لدونالد ترامب بشأن جنوده في المنطقة

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 21:03 - 13 مارس 2020
ترامب ترامب
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قدمت إيران مساء اليوم الجمعة نصيحة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بضرورة مراجعته لوجود قواته وسلوكهم في منطقة الشرق الأوسط بشكل دقيق.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "إنَّ الولايات المتحدة لا تستطيع أن تضع عواقب لوجودها غير القانوني في العراق وعلى رد فعل الشعب العراقي على اغتيال قادته عبر الهروب إلى الأمام".

وأضاف موسوي: "بدلا من المغامرة بالقيام بالأعمال الخطيرة وطرح الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، يجب على ترامب مراجعة وجود وسلوك قواته العسكرية في المنطقة بشكل دقيق وتجنب الإسقاط والاتهامات غير العقلانية لتبرير سلوك غير منطقي والتهرب من المسؤولية لأعمال قواته الارهابية".

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