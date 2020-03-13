أمير قطر يصدر توجيهًا عاجلًا بشأن إيران



أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم الجمعة، توجيها عاجلًا بشأن جمهورية إيران الإسلامية التي تشهد تفشي وباء كورونا بشكل كبير في محافظات الجمهورية.

وأمر أمير قطر وفقًا للوكالة الرسمية (قنا)، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى "إيران"، نظرا لتفشي وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19) هناك.

وتأتي المساعدات المقدمة من قطر إلى إيران كمساهمة قطرية في مكافحة وباء كورونا الذي يمثل تهددًا عالميًا.

يُشار إلى أن جمهورية إيران طلبت أمس الخميس دعما ماليا من صندوق النقد الدولي قدره 5 مليارات دولار، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وارتفع عدد الإصابات في ايران وفقًا لوزارة الصحة إلى أكثر من 9 آلاف إصابة، فيما توفي نحو 360 شخصًا في محافظات عدة بالجمهورية.

وباء كورونا

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أكد اليوم الجمعة أن أوروبا أصبحت اليوم الجمعة بؤرة تفشي وباء كورونا نظرًا لكثرة الإصابات بشكل كبير جدًا.

وأعربت المنظمة العالمية عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل أكبر مما هو عليه اليوم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.