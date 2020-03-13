اغلاق برج ايفل في باريس حتى اشعار أخر

قررت إدارة برج ايفل في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة، اغلاق البرج حتى اشعار أخر تطبيقًا لقواعد الحد من انتشار وباء كورونا في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب حظرا على التجمعات العامة لأكثر من 100 شخص.
00:02 - 06 مارس 2020
23:34 - 28 فبراير 2020
23:47 - 02 مارس 2020
00:11 - 13 مارس 2020
00:33 - 01 مارس 2020
18:37 - 01 مارس 2020
23:52 - 10 مارس 2020
00:20 - 07 مارس 2020
22:03 - 05 مارس 2020
19:59 - 05 مارس 2020
16:51 - 11 مارس 2020
23:37 - 03 مارس 2020
00:03 - 10 مارس 2020
00:03 - 05 مارس 2020
00:36 - 08 مارس 2020
13:40 - 06 مارس 2020
10:14 - 07 مارس 2020
14:10 - 10 مارس 2020
13:32 - 06 مارس 2020
11:20 - 08 مارس 2020
19:03 - 11 مارس 2020
12:26 - 01 مارس 2020
13:11 - 12 مارس 2020
16:49 - 12 مارس 2020
13:04 - 02 مارس 2020
13:54 - 09 مارس 2020
13:23 - 04 مارس 2020
18:27 - 07 مارس 2020
19:06 - 29 فبراير 2020
13:57 - 10 مارس 2020
11:38 - 29 فبراير 2020
19:11 - 02 مارس 2020
14:44 - 29 فبراير 2020
15:18 - 06 مارس 2020
00:28 - 04 مارس 2020
15:18 - 06 مارس 2020
15:14 - 06 مارس 2020
13:00 - 03 مارس 2020
23:52 - 05 مارس 2020
11:09 - 11 مارس 2020
08:26 - 12 مارس 2020
13:02 - 11 مارس 2020
08:42 - 05 مارس 2020
08:59 - 05 مارس 2020
23:48 - 05 مارس 2020