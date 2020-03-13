اغلاق برج ايفل في باريس حتى اشعار أخر

قررت إدارة برج ايفل في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة، اغلاق البرج حتى اشعار أخر تطبيقًا لقواعد الحد من انتشار وباء كورونا في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب حظرا على التجمعات العامة لأكثر من 100 شخص.