استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته في حريق النصيرات يرفع العدد لـ18

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، استشهاد المواطن ماجد أبو يوسف متأثرًا بإصابته في حريق النصيرات.

وباستشهاد المواطن ماجد أبو يوسف يرتفع عدد شهداء حريق مخيم النصيرات إلى 18 شهيدًا.

وأوضحت وزارة الصحة أن الشهيد ماجد أبو يوسف أستشهد في مستشفى الاتش كليمك بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

حريق النصيرات

ووقع حريق مخيم النصيرات في الخامس من آذار مارس الجاري قبل أسبوع، وأدى حتى هذه اللحظة إلى استشهاد 18 مواطنًا وإصابة أكثر من 50 مواطن بحروق مختلفة.

يُشار إلى أن مدير عمليات الدفاع المدني زهير شاهين أكد أن التحقيقات الأولية أثبتت بأن تسريب غاز من صهريج سعة 3 طن كان سببًا رئيسيًا في اتساع رقعة الحريق.

وأوضح شاهين بأن هناك صفائح (تنر ومواد قابلة للاشتعال) وعدد من أنابيب غاز انفجرت في المكان زادت رقعة الانفجار.

وأشار إلى أن الحادث كاد أن يتحول إلى كارثة قومية لولا عناية الله عز وجل، لافتًا إلى أن هناك 18 أنبوبة غاز في المكان لم تنفجر.

وفي ذات السياق نعت الفصائل في قطاع غزة مساء أمس الخميس شهداء حريق مخيم النصيرات متمنّية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

مساعدات نقدية لضحايا حريق النصيرات

فيما قدمت جهات مسؤولة عدة مساعدات مالية عاجلة لضحايا شهداء حريق مخيم النصيرات حيث قدمت حركة حماس 300 ألف دولار، فيما خصصت دولة قطر 2 مليون دولار.

أما لجنة الطوارئ الحكومية التي تم تشكيلها في غزة فقد أكدت بأنها ستصرف 2000 دولار لكل أسرة شهيد و500 دولار لكل مصاب في هذا الحادث الأليم.

يذكر أن رئيس بلدية النصيرات محمد أبو شكيان أكد أمس الخميس (12/3/2020)، إيقافه عن العمل وإقالته كرئيس للبلدية، على خلفية أحداث حريق النصيرات.

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اقالة رئيس بلدية النصيرات

وقال أبو شكيان عبر صفحته على الفيسبوك، "أهلنا الكرام في مخيم النصيرات ندعو الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعوض للمتضررين جراء الحادث الأليم".

وأضاف "من موقع المسؤولية تلقيت قرار وزارة الحكم المحلي بإيقافي عن العمل وتكليف النائب للقيام بأعمال البلدية لحين انتهاء التحقيقات من اللجنة المكلفة".

ودعا أبو شكيان لجنة التحقيق للإسراع في إظهار النتائج للجميع، فيما دعا أعضاء المجلس البلدي والموظفين بمضاعفة الجهود وتقديم الدعم اللازم لأهلنا في المخيم.