منظمة الصحة العالمية: أوروبا تتحول لبؤرة وباء كورونا

أصبحت الدول الأوروبية اليوم الجمعة بؤرة تفشي وباء كورونا وفقًا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.

وأعُلن عن تحول أوروبا إلى وباء كورونا بعد الإبلاغ عن المزيد من الإصابات بـالوباء القاتل بشكل يومي وذلك بأكثر مما هو يعلن في جمهورية الصين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأعربت المنظمة العالمية عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية أبلغت المنظمة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتفشي فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وتجاوز عدد الإصابات بسبب وباء كورونا الـ 135 ألف مصاب، وأكثر من 4981 حالة وفاة في العالم، كما تعافى وفقًا لمنظمة الصحة العالمية نحو 70 ألفًا من الفيروس.