"أبو فؤاد" يعلق على زيارات الفصائل للعاصمة الروسية موسكو

أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، أن زيارات الفصائل الفلسطينية إلى العاصمة الروسية "موسكو" دليل على اهتمام المستوى الرسمي في روسيا بالقضية الفلسطينية.

وأوضح أبو فؤاد في تصريحات إعلامية مساء اليوم الجمعة أنّ الموقف الروسي فيما يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي كان دومًا امتدادًا لموقف الاتحاد السوفيتي التاريخي، الذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

وقال نائب الأمين العام للشعبية: "إنّ الموقف الروسي واضحٌ وجليّ وهو ضدّ أي اجتماعاتٍ تُكرّس الانقسام الفلسطيني، كما أنّه رافضٌ لصفقة القرن التصفوية، جملةً وتفصيلًا.

وجدّد فؤاد تأكيده على موقف الجبهة الشعبية باعتبار أنّ إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية أولوية قصوى لمواجهة الخطة الصهيونية الأمريكية الساعية لتصفية الحقوق والقضية الفلسطينية.

وقال فؤاد "شعبٌ مقسمٌ ومؤسساتُه ومرجعيته مقسمة لن يستطيع تحقيق أيَّ شيء، لقد بات من الضروري عقد حوار وطني فلسطيني شامل، تحت أيّ مُسمّى، بهدف استعادة الوحدة الوطنية، المدخل الرئيس لإسقاط الصفقة".

وأضاف: "نُريد مجلسًا وطنيًا يُمثل أكثر من 13 مليون فلسطيني حول العالم لا أن يمثل غزة والضفة فقط، فالمجلس الوطني هو المرجعية الأساسية للشعب الفلسطيني"

كما جدد تأكيده على أن طريق المفاوضات والرهان على الإدارة الامريكية انتهى تمامًا، داعيًا السلطة الفلسطينية للتوجه إلى الشرق –محور المقاومة الداعم وروسيا- لتحشيد الدعم للقضية الفلسطينية"