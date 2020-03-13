الخبير طروة لفلسطين اليوم: منخفض جوي آخر سيضرب فلسطين الأسبوع القادم

توقع الخبير في الأرصاد الجوية داود طروة ، أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد يوم الأربعاء القادم، ويستمر لمدة يومين، ومع الأسبوع القادم يعود الطقس لطبيعته.

وأوضح في حديث لـ "فلسطين اليوم"، أن فلسطين ستستمر بالتأثر بالمنخفض الجوي الحالي "منخفض التنين" الليلة وغداً السبت، مع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة أحياناً فوق معظم المناطق الفلسطينية، مع هبوب رياح قوية تصل في بعض الأحيان هباتها إلى 2 كيلو متر في الساعة.

وتوقع أن يبدأ المنخفض الجوي الحالي، بالانحسار مساء السبت، ويتشكل الضباب في معظم المناطق الفلسطينية.

وحذر طروة من خطر تشكل السيول ، وسرعة الرياح خاصة هذه الليلة.

وأوضح أن الأيام القادمة من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أيام "الأحد والاثنين" وأجواء لطيفة في مختلف المناطق الفلسطينية وصولاً حتى يوم الأربعاء حيث من المتوقع أن تتأثر فلسطين بكتلة هوائية باردة جدا، وبالتالي تعود الأمطار من جديد، وتستمر يومي الخميس والجمعة من الأسبوع القادم. يصاحبها عواصف رعدية وبرد، إلى أن تستقر الأجواء مع بداية الأسبوع القادم.

يشار إلى أن منخفض التنين الذي يضرب المنطقة، أدى لوقوع خسائر بشرية في مصر حيث وصل عدد الوفيات الى 20 حالة، ووفاة طفلة في قطاع غزة، وإصابات، جراء تطاير الألواح الحديدة وبراميل المياه من قوة الرياح.