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خبير صيني يحدد موعد انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:43 - 13 مارس 2020
موقع القضاء على فيروس كورونا موقع القضاء على فيروس كورونا
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توقعت الصين أن ينتهي الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد بحلول شهر مايو المقبل.

وقال جون نانشانغ، رئيس لجنة الخبراء الصحية في الصين، أن تحقيق الغاية بالقضاء على فيروس كورونا يتحقق من خلال بذلك الجهود من مختلف الدول لمواجهة هذا الوباء العالمي.

وأكد لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، على ضرورة التزام الدول بتعليمات منظمة الصحة العالمية التي تتابع تطورات الفيروس اولا باول.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن الفيروس أصبح وباء عالمياً.

الجدير ذكره، أن الفيروس شل الدول التي أصابها، وتركزت كل الأخبار في مجملها عن متابعة تطورات الفيروس كل في بلده.

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