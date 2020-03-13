تراجع ثروة الوليد بن طلال بشكل لافت.. الأسباب والعوامل

كشف تقرير أن ثروة الملياردير السعودي الوليد بن طلال تراجعت بشكل كبير بسبب عدة عوامل، بنحو 22.7 مليار دولار.

وأشار التقرير الذي نشره موقع "بلومبيرغ نيوز"، أن هذا التراجع يعود إلى عدد من العوامل، منها مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد وهبوط أسعار النفط، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا، إضافة إلى حملة الاعتقالات ضد الامراء التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن ثروة الوليد 13.4 مليار دولار هي الأدنى منذ عام 2012، عندما دخل مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، وكان رقمه 24 من بين 500 ثري.

ويفيد التقرير بأن الوليد وصف بأنه وارن بافيت الشرق الأوسط، بثروة وصلت إلى 36.1 مليار دولار عام 2014، لكنه أصبح الآن رقم 95 في المؤشر، مشيرا إلى أن الوليد صعد في عام 1991 إلى رقم 65، عندما قام بمراهنة جريئة على "سيتي بانك غروب"، بالإضافة إلى استثماراته في "تويتر" و"سناب إنك".

ويقول الموقع إنه خسر رصيده الأهم، في مجموعة المملكة القابضة، التي يملك فيها 95%، وهي ثلاثة أرباع قيمته منذ الذروة عام 2014، إلا أن قيمة مجموعاته الأخرى، بما فيها ممتلكاته الخاصة والعامة في السعودية والأسهم والمجوهرات ويخته الضخم، خففت من تراجعه بحسب الأرقام التي حصل عليها موقع "بلومبيرغ نيوز" الشهر الماضي من مكتب الاستثمار الخاص للوليد.

وبحسب التقرير، فإنه حصل على تقدم متواضع من خلال تقوية حصته في الشركة الإعلامية، مجموعة روتانا، واشترى 19% من "يونيت 21 سينشري فوكس"، التي كانت تملكها مجموعة "نيوز كوروب" في عام 2018، وبمبلغ لم يكشف عنه، قبل فترة من بيع روبرت ميردوخ الوحدة إلى "والت ديزني كو".

ويورد الموقع نقلا عن مكتب الوليد الخاص، قوله إن مثمنين مستقلين قدروا قيمة "روتانا" بمليار دولار، وهو ثلث ما كانت تقدر فيه قبل عقد، مشيرا إلى أنه يمكن للشركة الاستفادة من دفعة الانفتاح التي يدفع بها ولي العهد بعد سماحه لدور السينما والحفلات الموسيقية.

ويستدرك التقرير بأن خسائر الوليد قد تكون أعلى من الأرقام التي قدمها مكتبه الخاص، فقد طلب منه، كبقية الأثرياء السعوديين، تخصيص مبلغ لشراء أسهم في شركة "أرامكو"، التي طرح جزء من أسهمها في السوق المالية في شهر كانون الأول/ ديسمبر، وهبطت قيمة أسهمها منذ ذلك الوقت بنسبة 7.2%.