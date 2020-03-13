هل أصيب نجم يوفنتوس بفيروس كورونا؟ ديبالا يجيب

نفت وكالة الأنباء الإيطالية إصابة الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا المستجد، وأكدت أن الشائعات التي خرجت ضده لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوكالة الإيطالية أن دانيللي روجاني فقط من ثبت إصابته بفيروس كورونا من صفوف يوفنتوس، بينما ديبالا في فترة حجر صحي مثل باقي لاعبي الفريق.

وكتب ديبالا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر" أردت التأكيد لكم إنني بخير ومعزول طوعيًا، شكرًا لكم جميعًا على الرسائل وآمل أن تكونوا بخير".

يشار إلى أن الدوري الإيطالي والانجليزي تم توقيفهما تمامًا حتى مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الأسبوع المقبل.