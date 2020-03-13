قرار بمنع الجماهير من حضور ثمن نهائي كأس فلسطين

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استمرار العمل بقرار منع الجماهير من دخول ملاعب كرة القدم للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب فايروس كورونا.

وأعلن الاتحاد، أمس الخميس، أنه لن يسمح للجماهير بحضور لقاءات كأس فلسطين لأندية قطاع غزة.

ومن المقرر أن تقام لقاءات دور الـ16 من البطولة، يوم الإثنين المقبل، وتستمر حتى الخميس 19 من الشهر ذاته.

وفيما يلي جدول اللقاءات

الإثنين 16 مارس/آذار:

شباب رفح + الأهلي " استاد خان يونس"

اتحاد خان يونس + الجلاء " الدرة

الثلاثاء 17 مارس/آذار:

خدمات رفح + الشجاعية " الدرة"

الصداقة + المغازي " استاد خان يونس"

الأربعاء 18 مارس/آذار:

شباب خان يونس + شباب جباليا " فلسطين"

خدمات الشاطئ + نماء " الدرة"

الخميس 19 مارس/آذار:

بيت حانون الرياضي + الهلال " استاد خان يونس"

غزة الرياضي + خ. خان يونس " الدرة"