مصر تحذر من منخفض آخر بعد التنين

أعلن مسؤولون مصريون أن مصر ستتعرض لمنخفض جوي قادم عقب منخفض التنين الذي يضرب البلاد، محذرين المواطنين من الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى.

وأوضح المسؤولون المصريون بحسب وسائل إعلام مصرية، أن المنخفض الجديد قادم من البحر المتوسط باتجاه مصر، وذلك بعد موجه الطقس السيء التي ضربت البلاد نتيجة منخفض التنين.

بدوره أكد رئيس قطاع دعم اتخاذ القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء محمد عبد المقصود، إن مصر ستشهد منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة.

كما أكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إيمان شاكر أن مصر لن تتعرض لأعاصير سواء في الفترة الحالية أو في المستقبل، كونها تقع بين بحرين (المتوسط والأحمر) والأعاصير لا تتكون إلا في المحيطات ومصر لا تطل على أي محيط.