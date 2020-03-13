85 حالة وفاة جديدة في إيران بفيروس كورونا يرفع العدد الى 514

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحية الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران بلغ 11364 شخصًا، والوفيات الناجمة عن ذلك بلغت 514 حالة، بينما تعافى من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد لحد الآن 3529 مصابا، وذلك في أحدث إحصائية لتطورات انتشار الفيروس في إيران ظهر الجمعة.

وقال جهانبور في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الجمعة، حول آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، أنه وفقا للنتائج المخبرية سُجلت منذ ظهيرة أمس الخميس لغاية اليوم ألف و289 حالة جديدة من الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد المصابين في ايران الى 11364 شخصًا، وعدد الضحايا ارتفع إلى 815 حالة بعد وفاة 85 حالة جديدة. معرباً في الوقت ذاته عن ارتياحه لتشافي 3529 شخصاً من إجمالي المصابين.