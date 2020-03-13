إيران تقرر إخلال الشوارع والأسواق لمواجهة انتشار كورونا

قررت إيران إخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية من المدن خلال 24 ساعة المقبلة، بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وقال قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، في تصريحٍ متلفز، اليوم الجمعة، ان قرار الإخلاء سيتم اليوم، وأنه طبقاً لقرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، سيتم مراقبة الشعب الإيراني بكامله عبر الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة المشكوك بإصابتهم بفيروس كورونا إلى المستشفيات خلال الأيام العشرة المقبلة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أكد أن بلاده تمتلك أفضل وأكثر الكوادر الطبية في العالم فاعلية وشجاعة ولا حاجة لنا للأطباء الأمريكيين".

وبلغ عدد المصابين في إيران بفيروس كورونا 10075 شخصا، والوفيات الناجمة عن ذلك بلغت 429 حالة، بينما تعافى من إجمالي المصابين بالفيروس لحد الآن 3 آلاف و276 مصابا.