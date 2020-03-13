هاتف خرافي من ساموسونغ.. محمول ضد الكسر والخدش والنار

عرضت قناة JerryRigEverything على يوتيوب مقطعاً يظهر قوة هاتف سامسونغGalaxy S20 Ultra ، وتحمله الكسر والخدش والنار.

وحاول أحد خبراء الهواتف المحمولة ثني الهاتف من الجهتين، واظهر المقطع مقاومة الجهاز وشاشته على الثني والكسر، واجتيازه الاختبار بنجاح.

وحاول الخبير خدش الجهاز بشفرة حادة، إذ أظهر الزجاج الواقي للشاشة والزجاج الواقي للكاميرات مقاومة ممتازة، أما طلاء الهيكل فتعرض لأضرار كبيرة من خدوش الشفرة.

أما اختبار تحمل النار فأظهر القدرة الممتازة لشاشة الهاتف على تحمل اللهب، إذ وبعد تعريضها لشعلة اللهب أكثر من نصف دقيقة استمرت بالعمل بشكل فعال، وحتى ماسح البصمات المدمج فيها لم يتأثر من هذا الاختبار.