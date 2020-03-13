طهران ترد على ترامب: لا حاجة لنا للأطباء الأمريكيين ولدينا أفضل الكوادر في العالم

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، "إن الجمهورية الإسلامية تمتلك أفضل الكوادر الطبية في العالم، ولسنا بحاجة إلى الأطباء الأمريكيين".

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي على إبداء ترامب رغبته في مساعدة طهران التي يتفشى فيها فيروس كورونا: بدلا من إبداء الحرص والتزلف المتسم بالنفاق والتباهي المقزز، أوقفوا الإرهاب الاقتصادي والطبي.

وأضاف موسوي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر: أوقفوا الإرهاب الاقتصادية لتصل الأدوية والمعدات الطبية إلى الكوادر الطبية والشعب الإيراني، فضلا عن ذلك، تابعوا أوضاع الشعب الأمريكي!".

وتابع: الجمهورية الإسلامية تمتلك أفضل الكوادر الطبية في العالم، ولسنا بحاجة إلى الأطباء الأمريكيين

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى رغبته في مساعدة إيران على تخطي أزمة تفشي فيروس كورونا، قائلاً: "إننا نمتلك أفضل الأطباء في العالم واقترحنا على إيران مساعدتها".