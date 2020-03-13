"التنين" يقتل سبعة مصريين ويبلغ ذروته خلال الساعات المقبلة

لقي سبعة مصريين مصرعهم منذ يوم أمس الخميس، بسبب تأثيرات المنخفض الجوي المسمى "التنين" الذي يضرب المنطقة العربية، والذي من المتوقع أن يبلغ ذروته خلال الساعات المقبلة.

وذكرت وسائل إعلامية محلية مصرية أن شابين مصريين أصيبا بصعق كهربائي أثناء دفعهما سيارة معطلة بسبب الأمطار مما أسفر عن مصرعهما.

كما، وأشار موقع اليوم السابع إلى مصرع مسن يبلغ من العمر 60 عاما صعقا بالكهرباء عقب تلامس عمود إنارة بمركز منوف بمحافظة المنوفية، إلى جانب وفاة طبيب بيطري 30 عاما مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي جراء ملامسته عمود إنارة أمام منزله بقرية العصايد التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

كما توفي أمين شرطة نتيجة الصعق بالكهرباء بعد ملامسته لأحد أعمدة الكهرباء، بجوار منزله بمنطقة نفيشة، التابعة لمركز الإسماعيلية، بعد تساقط الأمطار بشكل كثيف.

ولقيت طالبة بمدرسة التمريض بمركز أدفو محافظة أسوان، مصرعها وأصيبت 3 طالبات أخريات، حيث انهار عليهن مدخل قاعة احتفالات، كن يقمن بها حفل تخرجهن.

فيما أعلن محافظ قنا، أشرف الداودي، عن مصرع طفل 5 أعوام، وإصابة 5 أشخاص آخرين إثر انهيار سقفي منزلين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت بصعيد مصر.