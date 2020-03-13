غانتس يدرس دعوة نتنياهو تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية

أعلن زعيم حزب "أزرق – أبيض" بيني غانتس اليوم الجمعة، أنَّ حزبه يدرس إمكانية الاستجابة لدعوة زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة طوارئ وطنية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الكيان الإسرائيلي.

وأجرى قبيل منتصف الليلة الماضية، بنيامين نتنياهو، اتصالًا هاتفيًا مع بيني غانتس يدعوه فيه لتشكيل حكومة طوارئ لمواجهة التحديات التي تعصف بـ"إسرائيل"، خاصة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكيان.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه لم يصدر أي بيانات حول نتائج ذلك الاتصال من أي جهة كانت.

وسبق ذلك أن أبلغ نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بمقترحه لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمواجهة كورونا، فيما رحب ريفلين بذلك وأبدى استعداده باحتضان أي لقاء بين الجانبين.