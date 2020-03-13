"منخفض التنين" يواصل ضرب المنطقة.. اليكم حالة الطقس خلال الساعات القادمة

توقع موقع "طقس فلسطين" استمرار تأثيرات منخفض "التنين" على المنطقة وفلسطين، وان تكون الأجواء باردة وماطرة وعاصفة جداً في مناطق واسعة من البلاد وشرق البحر الأبيض المتوسط.

ومن المتوقع أن تشتد حالات تساقط الأمطار خلال الساعات القامة، على أن تهدأ العاصفة قليلاً في الساعات القادمة القليلة وتضعف فرصة الأمطار بشكل تدريجي وفقط لفترة قصيرة.

ومن المتوقع أن تعبر البلاد اليوم جبهة هوائية باردة وعاصفة وماطرة بغزارة.

كما، وتوقع أن تنتشر الأمطار الغزيرة في كافة مناطق البلاد الشمالية والوسطى والجنوبية وقد تتشكل إثر هذا سيول وفيضانات في المناطق المنخفضة والوديان .

ومن المتوقع أن تترافق الأمطار مع هبات شديدة من الرياح والتي قد تزيد سرعتها في بعض الهبات عن 100 كم في الساعة.

ومن المتوقع أن تتواصل الأمطار الغزيرة في ساعات الليل والفجر الباكر من يوم الغد السبت على فترات.

ويوم الغد السبت تبقى الفرصة مواتية لهطول زخات متفرقة من الأمطار مع بداية انحسار الحالة تدريجياً ويبقى الجو بارداً.

ومن المتوقع ان يستقر الجو بشكل كامل يوم بعد غد الأحد وترتفع الحرارة مجدداً.

وجعت الأرصاد الجوية الفلسطينيين إلى أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر مع اشتداد تأثيرات منخفض التنين، المصحوب برياح قوية وغبار شديد.