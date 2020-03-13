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ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:36 - 13 مارس 2020
ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل
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سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً امام الشيكل الإسرائيلي اليوم الجمعة الموافق 13-3-2020.
وجاءت اسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الجمعة الموافق 13-3-2020 كما يأتي:

الدولار:3.67
الدينار:5.17
اليورو:4.11

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