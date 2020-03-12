الوحيدة في العالم.. قتل زرافتين بيضاوين في كينيا

تمكن صيادون من كينيا، من قتل الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم وعجلها، وفق ما اورده موقع سكاي نيوز.

وأعلنت جمعية كينية لحماية البيئة، مقتل الزرافة البيضاء وعجلها على يد صيادين غير شرعيين في شمال شرقي البلاد، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال محافظون على البيئة، "إن عملية القتل تشكل خسارة كبيرة في الحفاظ على الأنواع النادرة والفريدة من نوعها".

وأضاف المحافظون، انه عثر على الزرافتين البيضاوين هيكلين عظميين بمحمية في غاريسا.

وشوهدت الزرافة البيضاء عام 2017 في كينيا، بحالة نادرة تسمى "الابيضاض" الناجمة عن عدم تصبغ خلايا الجلد، قبل ان تضع صغيريها، كما وأثارت تلك المشاهد العالم لقلة حدوثها.