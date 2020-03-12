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فيديو يوثق موت قرش أثناء مهاجمته غوصين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:50 - 12 مارس 2020
قرش قرش
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أظهر مقطع فيديو متداول على "السوشال ميديا" موت سمك قرش أبيض كبير، بعدما هجومه على غواصين كانوا داخل قفص حديدي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء على "السوشال ميديا" لحظات هجوم القرش بشكل عنيف على القفص، الذي تحصن غواصان بداخله.

وبينما كان القرش يحاول اختراق القفص والوصول إلى الغواصين الإثنين، علق بشكل مفاجئ بين قضبان القفص، ليصاب بجروح مميتة أثناء محاولته إخراج أنفه العالق في القفص.

واظهر المقطع القرش الذي هاجم الغواصين وهو يتوجه إلى قاع المحيط دون أي مؤشرات تدل على بقائه حيا.

وقال راكب أمواج برازيلي "أمر لا يصدق! إلى أي درجة يرهب البشر الحيوانات.... ويموت قرش أبيض آخر بسبب الجشع الذي يبالغ فيه الإنسان".

 

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