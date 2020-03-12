"صحتك بالدنيا".. مبادرة شبابية لمواجهة فيروس كورونا

"صحتك بالدنيا".. جاب شبّان متطوعون شوارع مدينة غزة بمبادرتهم التوعوية، وسط توزيعهم نشرات إرشادية صحية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتخلل المبادرة الاجتماعية العديد من الأنشطة المتنوعة في توعية الأشخاص من مخاطر الفيروس، وتداعيته الخطيرة على المجتمع، وكيفية سبل الوقاية منه.

ووصل اجمالي اعداد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين، إلى 31 حالة حتى الآن، معظمهم في بيت لحم، وهم بحالة صحية جيدة، وفق الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم.

محمد لبد مسؤول المبادرة، قال لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :"إن فكرة المبادرة جاءت مع انتشار فيروس كورونا في محافظات الضفة، ومخاوف من وصوله للقطاع".

وأضاف لبد "ان هدف المبادرة توعية الناس في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة الفيروس، ومنع تفتشيه بين الاشخاص".

وأوضح ان المبادرة تضمنت توزيع إرشادات صحية، وإلقاء ندوات توعوية في مؤسسات عدة، مشيرًا إلى ان الشبّان المشاركين عملوا على تعقيم نحو 500 شخص من خلال المواد الكحولية المعقمة الخاصة للأيدي، وذلك عند مفترق السرايا وسط غزة.

وذكر لبد، انهم يسعون إلى تطوير المبادرة من خلال تسجيل لقاءات مرئية من أطباء للحديث عن مستجدات الفيروس، ونشرها عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، لإتمام وصولها لأكبر عدد ممكن.

وطالب لبد، الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي بدعم وتطوير المبادرة، وتعزيز مفهومها في معالجة قضية فيروس كورونا.

وأصدر الرئيس محمود عباس الأسبوع الماضي، مرسوم رئاسي، يعلن فيه حالة الطوارئ القصوى لمدة ثلاثين يومًا، للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه رزمة إجراءات وقائية لمواجهة الفيروس.

واعتبر منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي، بعد ان تجاوز عدد وفياته الـ4 آلاف وإصابة ازيد عن 100 ألف حالة في 114 دولة، معظمهم من الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.



