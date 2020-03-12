كيف تنظف هاتفك الخلوي من الجراثيم؟

وجهه موقع شركة "أبل" العالمية، اليوم الخميس، العديد من التعليمات والارشادات بكيفية الحفاظ على الهواتف الذكية خالية من الجراثيم والفيروسات، بعد ان اثبتت دراسات علمية بان الهواتف تمثل ارضًا خصبة للجراثيم.

ويأتي ذلك، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد مع إمكانية إبقائه على الاسطح الصلبة لأيام، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباء عالمي بعد ان بلغت وفياته أكثر من 4 آلاف في 114 دولة.

وتنص الارشادات استخدام الكحول بنسبة 70% او مناديل التطهير، في مسح شاشة الهاتف والاسطح الخارجية بلطف، كما توصي بإيقاف الجهاز أولا مع تجنب اغراق الجهاز في مواد التنظيف، وفق موقع news ait.

وكانت دراسات علمية، قد أثبتت نجاعة المطهرات التي تحتوي على نسبة كحول بنسبة 60% على الأقل، في القضاء على الجراثيم.