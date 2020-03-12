مجلة بريطانية: غابة الأمازون ستتحول لسهول قاحلة في غضون 50 عامًا

ذكرت مجلة بريطانية علمية، اليوم الخميس، ان غابة الامازون في أمريكا الجنوبية قد تتحول في غضون 50 عامًا إلى سهول قاحلة، الامر الذي سنعكس سلبًا على حياة البشر والانواع الحية الاخرى، وفق مجلية " نيتشر كوميونيكيشنز".

وقال باحثون، "إن غابة الامازون اقتربت من نقطة اللاعودة بسبب التغير المناخي ما يُحول الغابة إلى سهول قاحلة"، مضيفين إلى ان الحاجز المرجاني في البحر الكاريبي مهدد بالاندثار بعد 15 عامًا.

وأِشار الباحثون، إلى ان التغييرات على الغابة سيكون لها انعكاسات كارثية على البشر والانواع الحية الأخرى، موضحين ان التغيير المناخي ناجم عن النشاط البشري السلبي في قطع الأشجار والتلوث البيئي.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة، بأن 90% من الشعاب المرجانية في المياه الضحلة ستتأثر سلبًا، في حال ارتفعت حرارة الكون لـ 1.5 درجة، وستختفي بارتفاع درجتين مئويتين.

ويقصد العلماء بنقطة اللاعودة، تقليص مساحة غابة الامازون إلى 35%، جراء قطع الأشجار على مساحة 20% من إجمالي مساحة الغابة الممتدة على خمسة ملايين كيلومتر مربع.