الحكومة: نتائج الفحوصات على 28 حالة خالية من فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس، أنَّ الفحوصات المخبرية التي أجريت على 28 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خالية تماماً من الإصابة.

وأفاد الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم أن الفحوصات التي أجريت على 28 حالة مصابة في مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله خالية من فيروس كورونا، وأنَّ وضعها الصحي طبيعي.

وكان ملحم أعلن اليوم الخميس، تسجيل إصابة فتاة عشرينية من بيت جالا بفيروس "كورونا"، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 31 اصابة.

وأضاف ملحم، خلال إيجاز يومي للتطورات الخاصة بفيروس "كورونا"، أن من بين المصابين الـ31 إحدى عشرة أنثى، وعشرين ذكرا.