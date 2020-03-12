اللاعب روغاني يطمئن مشجعيه بعد إصابته بفيروس كورونا  

طمأن اللاعب في نادي يوفنتوس الايطالي دانييلي روغاني المصاب بفيروس كورونا، اليوم الخميس، مشجعيه بان وضعه الصحي جيد.

وغرد اللاعب روغاني (26 عامًا) على حسابه تويتر، "انا بخير"، مضيفًا انه يلتزم القواعد الصحية المتبعة في الوقاية من الفيروس.

وحث المدافع، مشجعيه بضرورة الحفاظ على تلك القواعد من اجل تجنب الإصابة.

وكان نادي يوفنتوس، قد أعلن أمس، إصابة لاعبه دانييلي رواني بفيروس كورونا، مشيرًا إلى ان اعراض الإصابة لم تظهر على مدافعه، إلا ان الفحوصات الطبية جاءت إيجابية.

يُشار إلى ان إيطاليا تُعد من أكثر الدول الأوربية بأعداد الوفيات والاصابات بفيروس كرونا، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي.