وفاة سيدة مصرية وإصابة 12 حالة جديدة بفيروس كورونا بمصر

توفى سيدة مصرية وأصيب 12 حالة جديدة اليوم الخميس، بفيروس كورونا المستجد، وفق وزارة الصحة المصرية.

وأكد مستشار وزيرة الصحة المصرية خالد مجاهد، وفاة مواطنة (60 عامًا) من سكان محافظة الدقهلية تعاني من التهاب رئوي حاد، مشيرًا إلى ان 6 اصابات وصفت حالتهم الصحية بالجيدة.

وأشار مجاهد إلى ان المصابين نقلت لهم العدوى جراء اختلاطهم بمصابين آخرين، لافتًا إلى ان الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأعلن ان اجمالي عدد الوفيات إلى حالتين وفاة، وإصابة 80 حالة، من ضمنهم 20 حالة تم شفاؤها، بعد فرض الحجر الصحي عليهم.

يشار إلى ان عدد إجمالي عدد الوفيات حول العالم بفيروس كورونا تجاوز الـ4 آلاف حالة، وإصابة اكثر من 80 ألف إصابة، معظمهم من الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية، فيما اعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي.