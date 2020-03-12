وفاة طفلة إثر سقوط خزان مياه وسط قطاع غزة

توفيت طفلة، مساء اليوم الخميس، وأصيب اثنين آخرين إثر سقوط خزان مياه عليهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بوفاة طفلة (10 سنوات)، وإصابة طفلين بجراح متوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى.
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