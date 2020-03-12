القيادي الحية: توصيات مهمة بشأن حريق النصيرات وفيروس كورونا

كَشَفَ نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة د. خليل الحية أن حركته أوصت القائمين على الشأن الحكومي في القطاع بشأن الوقاية من فيروس كورونا وحادث حريق النصيرات الأليم الذي راح ضحيته 16 شهيداً من أبناء المنطقة الوسطى.

وأوضح الحية أن على الرغم من خلو قطاع غزة من أي إصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إلا أن حركته تسعى لمواجهة تلك المخاطر من خلال وحدة الموقف الفلسطيني.

وأشار إلى انَّ حركته قررت التوجه والتواصل مع الجهات الحكومية في القطاع ومطالبتهم بإغلاق المدارس حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشاد نائب رئيس الحركة في غزة بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والجهات الحكومية المختلفة في متابعة الأوضاع في القطاع، والفحص الدائم، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وصول المرض إلى القطاع.

وأشار الحية إلى أن قيادة الحركة طالبت الجهات الحكومية أيضًا بتشديد هذه الإجراءات، وأخذ أعلى درجات الاحتياط المطلوبة في المعابر، وفرض الحجر على مَن يتطلب ذلك، وقصر السفر على الحالات الضرورية والطارئة.

وعن حريق النصيرات، أوضح الحية أن قيادة الحركة وحرصًا منها على الشفافية والاستفادة من الأحداث فقد طالبت الجهات الحكومية في القطاع بوقف رئيس بلدية النصيرات، ومسؤول الدفاع المدني في المحافظة الوسطى عن العمل حتى استكمال وانتهاء التحقيقات، وصدور النتائج من اللجان والجهات المختصة.

وشدد على أن الحركة لن تدخر جهدًا في التخفيف من آلام المصابين والضحايا لهذه الفاجعة الصعبة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في بعض الخطوات من أجل المساهمة في مساعدة المتضررين.