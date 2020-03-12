د. اختصاصي يقدم نصائح لمواجهة فيروس كورونا

مع انتشار فيروس كورونا وتصنيفه على أنه وباءً عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية، وبالتزامن مع اتخاذ لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، إجراءات من شأنها التصدي لفيروس كورونا المستجد، حرصت وكالة "فلسطين اليوم" لمتابعة المستجدات المتعلقة بالفيروس وطرق الوقاية منه من خلال اللقاء بأطباء اختصاصيين في هذا المجال.

الدكتور محمد المدهون أخصائي الأمراض الصدرية في مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، أوضح أن فيروس كورونا ينتمي لعائلة RNA ووزنه 400 مونجرام، ويعتبر فيروس ثقيل الوزن، يصيب الشخص المصاب بأعراض ، الحمى، ضيق في التنفس ، سعال جاف، والحالات الشديدة تصاب بالتهاب رئوي حاد.

وأوضح، أن طريقة العدوى تتم من خلال الرذاذ الذي يتطاير من المريض بالفيروس، والذي يصل للأشخاص بشكل مباشر، أو يتطاير على الأسطح ويقوم الأشخاص الآخرين بملامسة تلك الأسطح دون علم.

وحث الدكتور المدهون الأشخاص السليمين إلى ضرورة الوقاية الشخصية من خلال: الالتزام بغسل الأيدي بالماء والصابون بعد ملامسة الأسطح وبشكل مستمر، والاهتمام الشديد بالنظافة الشخصية، وضرورة عدم مخالطة الأشخاص المشتبه بهم والمصابين بالفيروس، وعدم الاختلاط بالمرضى المصابين بالسخونة والكحة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة بالمواطنين خشية إصابة أحد منهم دون معرفة.

وشدد الدكتور المدهون على ضرورة عدم ملامسة المواطنين أيادي الأبواب والشبابيك، ومخالطة الأسطح، واستعمال المناديل بشكل دوري، وعدم ملامسة العين أو الأنف أثناء العطس من المريض.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية.

ونوه إلى أن الإنسان الصحيح يمكن أن يصاب بالفيروس ويشفى منه، لكن الخطورة لدى المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي ويتناولون أدوية مثبتة للمناعة.

وأشار، إلى أن الشخص ربما يصاب بالفيروس دون أن تظهر عليه علامات المرض، لذلك تستغرق نقل العدوى من مريض لآخر نحو 14 يوماً، لذلك يتم الحجر الصحي فترة من 14 يوماً حتى شهر.

ولفت إلى أن المواطن أصبح لديه الآن وعي أكثر من السابق، مع انتشار المرض.