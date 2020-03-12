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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في اسرائيل الى 104

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:59 - 12 مارس 2020
كورونا كورونا
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أعلنت وزارة الصحة "الاسرائيلية" ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 104 حالات.

و توقعت الوزارة أن يرتفع العدد خلال الايام القادمة، مع ازدياد الاشخاص الذين يدخلون الحجر الصحي.

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